Поветкин дал согласие на бой с Хантером

Российский боксер возможно встретиться с Хантером.

Российский боксер Александр Поветкин дал согласие на проведение боя с Майклом Хантером, как сообщил промоутер спортсмена Андрей Рябинский.

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"После такого громкого и уверенного возвращения на ринг Саша не должен сдавать позиции.

Хантер - сильный соперник, он хорошо и быстро двигается, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за своего соотечественника и одержать бесспорную победу", - приводит слова Рябинского РБК-Спорт.

Если бой состоится, то он может быть проведен 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Поветкин может провести бой с Фьюри и Хантером.