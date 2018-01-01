Поветкин дал согласие на бой с Хантером
Российский боксер Александр Поветкин дал согласие на проведение боя с Майклом Хантером, как сообщил промоутер спортсмена Андрей Рябинский.
Читай также: Уайлдер: Вместо боя с Фьюри я бы лучше встретился с победителем реванша Руис - Джошуа
"После такого громкого и уверенного возвращения на ринг Саша не должен сдавать позиции.
Хантер - сильный соперник, он хорошо и быстро двигается, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за своего соотечественника и одержать бесспорную победу", - приводит слова Рябинского РБК-Спорт.
Если бой состоится, то он может быть проведен 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что Поветкин может провести бой с Фьюри и Хантером.
Полная версия правил