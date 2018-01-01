Деревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере

Украинский боксер хочет показать миру, что он следующая суперзвезда.

Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился ожиданием о предстоящем бое против экс-чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина за вакантный титул IBF.

Читай также: Тренер Деревянченко: В бою против Головкина Сергею нужно работать и получать баллы

“В этом лагере у меня были превосходные спарринги с Эдгаром Берлангой и многими другими талантливыми ребятами, которым я очень благодарен. Они позволили мне отлично подготовиться к испытанию Головкиным.

Это большой бой для моей карьеры. Я все еще уверен, что являюсь непобежденным. Это будет непростой бой, Головкин фантастический боец, к которому я отношусь с огромным уважением.

Наверняка меня ждет самый сложный поединок в карьере, но я уверен, что более чем готов к этому моменту.

Планирую показать миру, что Деревянченко - следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины“, - цитирует слова Деревянченко Boxing Scene.

Напомним, что бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.