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Деревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере

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Украинский боксер хочет показать миру, что он следующая суперзвезда.
Головкин -Деревянченко
Головкин -Деревянченко
Boxing Scene

Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился ожиданием о предстоящем бое против экс-чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина за вакантный титул IBF.

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“В этом лагере у меня были превосходные спарринги с Эдгаром Берлангой и многими другими талантливыми ребятами, которым я очень благодарен. Они позволили мне отлично подготовиться к испытанию Головкиным.

Это большой бой для моей карьеры. Я все еще уверен, что являюсь непобежденным. Это будет непростой бой, Головкин фантастический боец, к которому я отношусь с огромным уважением.

Наверняка меня ждет самый сложный поединок в карьере, но я уверен, что более чем готов к этому моменту.

Планирую показать миру, что Деревянченко - следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины“, - цитирует слова Деревянченко Boxing Scene.

Напомним, что бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, бокс
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