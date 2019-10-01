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Головкин: Все мои поединки - на чемпионском уровне

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Казахстанский боксер до сих пор считает себя чемпионом.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Бывший чемпион мира Геннадий Головкин рассказал, что до сих пор относится к боям так, как будто они чемпионские.

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“Я по-прежнему ощущаю себя чемпионом. Каждый мой бой является для меня титульным. Все мои поединки - на чемпионском уровне.

Мне нельзя недооценивать соперников. К каждому поединку нужно относиться как к последнему.

Я никогда не стану смотреть на оппонентов свысока“, - цитирует слова Головкина BoxingScene. 

Отметим, что ранее боксер заявлял о самом главном сопернике.

Напомним, что Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой. 

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Теги: Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  01.10.2019, 17:51
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АК-47
Да. Но, 5-го тебя точно нокаутируют.
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