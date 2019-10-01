Головкин: Все мои поединки - на чемпионском уровне

Казахстанский боксер до сих пор считает себя чемпионом.

Бывший чемпион мира Геннадий Головкин рассказал, что до сих пор относится к боям так, как будто они чемпионские.

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“Я по-прежнему ощущаю себя чемпионом. Каждый мой бой является для меня титульным. Все мои поединки - на чемпионском уровне.

Мне нельзя недооценивать соперников. К каждому поединку нужно относиться как к последнему.

Я никогда не стану смотреть на оппонентов свысока“, - цитирует слова Головкина BoxingScene.

Отметим, что ранее боксер заявлял о самом главном сопернике.

Напомним, что Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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