Головкин: Все мои поединки - на чемпионском уровне
Казахстанский боксер до сих пор считает себя чемпионом.
Бывший чемпион мира Геннадий Головкин рассказал, что до сих пор относится к боям так, как будто они чемпионские.
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“Я по-прежнему ощущаю себя чемпионом. Каждый мой бой является для меня титульным. Все мои поединки - на чемпионском уровне.
Мне нельзя недооценивать соперников. К каждому поединку нужно относиться как к последнему.
Я никогда не стану смотреть на оппонентов свысока“, - цитирует слова Головкина BoxingScene.
Отметим, что ранее боксер заявлял о самом главном сопернике.
Напомним, что Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.
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