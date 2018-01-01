Тренер Фьюри: Тайсон - чудо природы, его рассечение быстро заживает

Тренер "цыганского короля" рассказал о рассечении, которое его подопечный получил в последнем бою.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем последнем поединке против Отто Уаллина получил серьезное рассечение, в результате которого ему наложили 47 швов.

Тренер “цыганского короля“ Бен Дэвисон рассказал о состоянии здоровья своего подопечного.

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“Это самое худшее рассечение, которое я когда-либо видел. Но, как я и думал, оно быстро заживает. Я всегда знал, что Тайсон - это чудо природы, так как его рассечения очень быстро проходят“, - приводит слова Дэвисона Boxing Scene.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей. Вашему вниманию также полное видео этого поединка.