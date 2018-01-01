Комми: Неуважительно называть меня андердогом в бою с Лопесом

Чемпион мира отметил, что такие высказывания мотивируют его.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми (29-2, 26 КО) проведет защиту титула в бою против американского проспекта Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО).

Действующего обладателя пояса называют андердогом в этом поединке, что, по словам ганского боксера, мотивирует его.

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"Это неуважительно ко мне, но, с другой стороны, это мотивирует меня и мою команду продолжать работать. Когда наступит 14-е декабря, моя тяжелая работа окупится", - приводит слова Комми Boxing Scene.

Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что победитель этого поединка проведет бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко.