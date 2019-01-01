Руис рассказал, с кем хочет провести бой

Мексиканский боксер желает встретиться в ринге с известным британцем Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руис рассказал, с кем бы он хотел провести поединок, а также поделился своими планами на будущее.

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"Я хочу провести бой с Тайсоном Фьюри. Что я буду делать после того, как завершу карьеру? Мой отец работает инженером-конструктором, и я бы хотел пойти по его стопам. Я мечтаю построить очень много домов в моем родном городе", - приводит слова Руиса Express.

Отметим, что Энди Руис на своей страничке в Twitter также заявил о желании выступить на Олимпийских играх в 2020-м году, однако позже боксер удалил запись.

Напомним, в следующем бою Руис вновь встретится с Энтони Джошуа. Поединок состоится 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).