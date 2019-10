Головкин прибыл в Нью-Йорк на поединок с Деревянченко

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прилетел в Нью-Йорк (США) за несколько дней до боя с украинцем Сергеем Деревянченко.

Головкин уже успел посетить сразу несколько известных американских шоу, где пообщался с журналистами и ответил на интересующие вопросы.

Геннадий стал гостем радиопрограммы The Breakfast Club, дал интервью известному изданию Sport Illustrated и побывал на программе Jalen & Jacoby, которая транслируется на телеканале ESPN2.

The New York Big Drama Show media day has snowballed! Latest stop is @ESPN where @GGGBoxing was interviewed on @JalenandJacoby. No wonder Gennadiy headlines so many events at @TheGarden. NYC loves him! @DAZN_USA @Tecate @ChivasRegalUS #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/g1GL7HXYd3