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Уайлдер: Ортиса неслучайно все боятся

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Американский боец уверен в своей непобедимости.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал свой следующий бой, который проведет с Ортисом.

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“Ортиса неслучайно все боятся. По сей день никто не хочет с ним драться. Говорят, что он стар, однако другие боксеры не желают выходить с Луисом в ринг.

У многих бойцов была возможность стать обязательным претендентом на мой титул. Для этого надо было подраться с Луисом Ортисом. Но никто не дал ему такой возможности.

Я верю в то, что являюсь лучшим боксером в мире. Никто не хотел биться с Ортисом, но это моя обязанность как чемпиона. Я знаю, на что способен. Я чувствую это сердцем.

В реванше я покажу всем, кто я такой. Мне не надо ничего доказывать себе. Мне просто нужна возможность доказать это другим“, - рассказал Уайлдер в интервью для Sky Sports.

Отметим, что на февраль 2020 года Уайлдер запланировал бой с Фьюри.

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