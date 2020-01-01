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Ортис: Уайлдер - настоящий чемпион

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Кубинский боксер готов дать бой в матче-реванше.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Известный кубинский боксер Луис Ортис прокомментировал предстоящий матч-реванш с Деонтеем Уайлдером, который является чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе.

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“Должен отдать Деонтею Уайлдеру должное за то, что он согласился на бой, это доказывает, что он настоящий чемпион.

Он вовсе не боится выйти на опасный бой, так как, будем честны, это самый опасный бой для него.

На мой взгляд, он самый лучший супертяжеловес в мире, пока кто-нибудь не победит его, и именно это я и намерен сделать 23 ноября“, - приводит слова Ортиса Allboxing.

Напомним, что бой состоится 23 ноября в Лас-Вегасе.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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