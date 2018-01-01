Головкин: Мой наибольший соперник не конкретный боксер, а возраст

Казахстанский боксер хочет продолжать карьеру.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий бой с Сергеем Деревянченко, а также заявил, что главный противник - это возраст.

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“Я видел бой Деревянченко с Джейкобсом. Это был техничный поединок, и он выглядел словно спарринг-сессия. Они хорошо знали друг друга.

Исход зависел от того, в каком углу будет какой тренер. Если бы нужный специалист был в углу Сергея, он бы победил.

Что касается нашего с ним боя, то жизнь непредсказуема и я просто делаю свою работу. Мой наибольший соперник не конкретный боксер, а возраст и желание продолжать карьеру. Все остальное не так и важно“, - цитирует слова Головкина Boxingnews24.

Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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