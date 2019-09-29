Тренер Деревянченко: В бою против Головкина Сергею нужно работать и получать баллы
Тренер украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко Андре Розье поделился своими ожиданиями от поединка своего подопечного с Ганнадием Головкиным.
“Нам необходимо заставить Головкина чувствовать дискомфорт и при этом не отойти от плана на бой. Казах часто выбрасывает комбинации из трех ударов. Нельзя позволить ему это делать, нужно лишить его баланса.
У Геннадия прекрасный джеб, но и у Сергея тоже. Наличие данного приема в арсенале Головкина не значит, что мы не будем пытаться удерживать пространство и контролировать его передвижения в ринге. Нужно просто работать и получать баллы“, - приводит слова наставника Boxingnews24.com.
Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.
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