Тренер Деревянченко: В бою против Головкина Сергею нужно работать и получать баллы

Андре Розье считает, что украинцу нужно заставить соперника чувствовать дискомфорт.

Тренер украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко Андре Розье поделился своими ожиданиями от поединка своего подопечного с Ганнадием Головкиным.

“Нам необходимо заставить Головкина чувствовать дискомфорт и при этом не отойти от плана на бой. Казах часто выбрасывает комбинации из трех ударов. Нельзя позволить ему это делать, нужно лишить его баланса.

У Геннадия прекрасный джеб, но и у Сергея тоже. Наличие данного приема в арсенале Головкина не значит, что мы не будем пытаться удерживать пространство и контролировать его передвижения в ринге. Нужно просто работать и получать баллы“, - приводит слова наставника Boxingnews24.com.

Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.