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Тренер Деревянченко: В бою против Головкина Сергею нужно работать и получать баллы

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Андре Розье считает, что украинцу нужно заставить соперника чувствовать дискомфорт.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Тренер украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко Андре Розье поделился своими ожиданиями от поединка своего подопечного с Ганнадием Головкиным.

“Нам необходимо заставить Головкина чувствовать дискомфорт и при этом не отойти от плана на бой. Казах часто выбрасывает комбинации из трех ударов. Нельзя позволить ему это делать, нужно лишить его баланса. 

У Геннадия прекрасный джеб, но и у Сергея тоже. Наличие данного приема в арсенале Головкина не значит, что мы не будем пытаться удерживать пространство и контролировать его передвижения в ринге. Нужно просто работать и получать баллы“, - приводит слова наставника Boxingnews24.com.

Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
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