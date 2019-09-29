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Промоутер Деревянченко: Сергей станет новой звездой среднего веса

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Лу Дибелла уверен, что Сергей Деревянченко шокирует боксерский мир.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Промоутер украинского средневеса Сергея Деревянченко Лу Дибелла считает, что его подопечный один из тех, кто представляет угрозу для Геннадия Головкина.

Дибелла уверен, что Деревянченко сможет удивить и станет новой звездой в своем дивизионе.

"5 октября на арене Madison Square Garden Сергей Деревянченко станет новой суперзвездой среднего веса. Всем известно, что Головкин - один из лучших боксеров мира. Он доминировал в среднем весе и наверняка станет членом Международного зала боксерской славы. Но в данный момент он не становится лучше, младше или быстрее.

Любой контендер мирового класса представляет для Головкина большую угрозу. Таких бойцов не много, но Сергей Деревянченко как раз такой. Он выйдет на арену Madison Square Garden, чтобы шокировать боксерский мир. Но для меня, Кита Коннолли, Андре Розье, Гэри Старка и самого Деревянченко это не будет шоком", - цитирует Лу Дибеллу BoxingNews24.

Напомним, бой Деревянченко и Головкина состоится 5 октября в Нью-Йорке. Букмекеры прогнозируют победу казахстанцу.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  29.09.2019, 19:23
Оценка:  0
pусский
Бля, да нокаут в третьем раунде светит этой звезде-пизде! От Головкина даже Альварес к Ковалёву убежал, а уж молодого укропа он накажет в попу по самое нибалуйся!
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