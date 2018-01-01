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Реванш Уайлдер - Ортис состоится в ноябре этого года

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Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Premier Boxing Champions

Поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера с известным кубинским боксером Луисом Ортисом был официально анонсирован. 

Реванш двух звездных супертяжеловесов состоится 23 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и пройдет за чемпионство WBC в хэвивейте. Транслироваться бой Уайлдер - Ортис будет на телеканале FOX Sports на платной основе PPV.

В андеркарте этого поединка пройдет бой за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA между Лео Санта Крусом и Мигелем Флоресом.

Стоит отметить, что первый поединок Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса состоялся в марте 2018 года. Тогда американец успешно защитил свой пояс, отправив кубинца в нокаут в 10-м раунде.

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