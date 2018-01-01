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Портер: Я знал, что это будет бой двух псов

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Портер похвалил Спенсера за бой.
Эррол Спенс и Шон Портер
Эррол Спенс и Шон Портер
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал свое поражение в объединенном бою против обладателя пояса IBF Эррола Спенса. 

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“Спенс - сильный парень. Мы оба вышли в ринг, чтобы сделать свою работу. Он победил раздельным решением.

У меня нет претензий к Спенсу, я знал, что это будет бой двух псов. Мне кажется, что он тоже это понимал. Спенс одержал победу. Я поздравляю Эррола и его команду.

Я считаю, что исход боя решил нокдаун. Я надеюсь, что все зрители получили удовольствие от нашего боя. Мы дрались, чтобы устроить шоу“, - рассказал Шон Портер в интервью CBC Sports.

Напомним, что победитель боя Комми - Лопес встретится с Василием Ломаченком в 2020 году.

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Теги: Шон Портер, Эррол Спенс, бокс
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