Спенс победил Портера

Эррол Спенс обладатель двух поясов.

В Лос-Анджелесе состоялся главный бой вечера, в котором встречались амереканцы Эррол Спенс и Шон Портер. Боксеры претендовал на два титула в полусреднем весе - по версиям IBF и WBC.

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Бой продлился 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Эрролу Спенсу, что позволило ему добавить к своему титулу IBF чемпионский пояс WBC, которым владел Портер.

Двое судей отдали победу Эрролу Спенсу, а третий судья отдал победу Портеру (116:111, 116:111, 112:115).

Спенс одержал 26-ю победу в профессиональной карьере. Этот бой стал четвертым успешным защитой титула подряд. За всю карьеру у Эррола нет ни одного поражения.

Шон, в свою очередь, имеет 3 поражения при 30 победах.

Отметим, что оба боксера получать по два миллиона долларов за бой.