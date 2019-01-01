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Деревянченко завершил тренировочный лагерь перед боем с Головкиным

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Деревянченко завершил тренировочный лагерь перед боем с Головкиным.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
instagram.com/sergiy.derevyanchenko

Украинский средневес Сергей Деревянченко завершил подготовку к бою против Геннадия Головкина, который состоится 2 октября.

"Я чувствую себя хорошо. Лагерь прошел так, как мы его и планировали и уже подошел к завершению. Я готов к бою.

Все очень быстро происходит, но я хочу поблагодарить свою команду, прежде всего менеджеру, за организацию боя и предоставленную мне возможность. Думаю, что в бою против Джейкобса я доказал, что являюсь топовым средневесом. Теперь я должен выйти на новый уровень.

В бою с Головкиным мне нужно быстро двигаться, работать через джеб и действовать под разными углами", - цитирует Деревянченко boxingnews24.

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита поединка.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Деревянченко - Головкин.

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Теги: Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, бокс
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