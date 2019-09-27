Хэйни: Ломаченко - лучший в легком весе, а я на третьем месте

Юный боксер рассчитывает провести поединки с Люком Кэмпбеллом, Райаном Гарсией и Василием Ломаченко.

Талантливый американский боксер Девин Хэйни (23-0, 15 КО) назвал имена лучших боксеров, выступающих в легком весе, а также поделился своими целями на следующий год.

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"В легком весе на первом месте сейчас находится Ломаченко, на втором - Ричард Комми, а я - на третьем. Эти парни превосходят меня, потому что у них есть чемпионские пояса. Еще я бы отметил Реджиса Прогрэ, Джоша Тейлора и Джоша Келли.

Мне нравится, когда меня сравнивают с Флойдом Мейвезером, ведь он - икона бокса. Моя задача на 2020 год - бои с Люком Кэмпбеллом, Райаном Гарсией и Василием Ломаченко", - сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что WBC примет решение по бою Ломаченко - Хэйни в октябре.