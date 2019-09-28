Усик стал лучшим иностранным боксером года в Великобритании

Украинец удостоился награды от Британского боксерского совета.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик получил новую награду.

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Британский боксерский совет признал украинского спортсмена лучшим иностранным боксером года. Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в Манчестере (Великобритания) в ноябре 2018-го года, Усик отправил в нокаут Тони Белью.

Отметим, что лучшим боксером года в Британии стал Каллум Смит, который нокаутировал Хассана Н'Дама Н'Жикама.

Напомним, 12-го октября Александр Усик дебютирует в хэвивейте. Смотрите также промо-ролик боя Усик - Спонг.