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Усик стал лучшим иностранным боксером года в Великобритании

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Украинец удостоился награды от Британского боксерского совета.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик получил новую награду.

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Британский боксерский совет признал украинского спортсмена лучшим иностранным боксером года. Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в Манчестере (Великобритания) в ноябре 2018-го года, Усик отправил в нокаут Тони Белью.

Отметим, что лучшим боксером года в Британии стал Каллум Смит, который нокаутировал Хассана Н'Дама Н'Жикама.

Напомним, 12-го октября Александр Усик дебютирует в хэвивейте. Смотрите также промо-ролик боя Усик - Спонг.

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Теги: бокс, Александр Усик, Великобритания, лучший боксер, награда, Каллум Смит
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.09.2019, 13:52
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гость
Так что казламордые гаспада Симферополь - это родина украинского чемпиона Усика, - а кацапы там времнные поселенцы узурпаторы, фашисты, гнойный скот малообразованный.
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