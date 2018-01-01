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Спенс - Портер: Стали известны размеры гонораров боксеров

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Американские боксеры проведут объединительный бой в полусреднем весе.
Эррол Спенс и Шон Портер
Эррол Спенс и Шон Портер
Boxing Scene

В субботу, 28-го сентября, в Staples Centre в Лос-Анджелесе (США) состоится объединительный бой в полусреднем весе.

В главном бою вечера бокса чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс (25-0, 21 КО) встретится с обладателем титула WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).

Как стало известно Boxing Scene, американские боксеры гарантированно получат за этот поединок по два миллиона долларов. Отмечается, что это не финальная сумма, которую заработают спортсмены, так как бой будет транслироваться по системе pay-per-view.

Напомним, Эррол Спенс и Шон Портер уже прошли традиционную процедуру взвешивания.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой Спенс - Портер.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, Шон Портер, бой, гонорар
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