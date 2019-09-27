Беринчик угодил в серьезное ДТП

К счастью, боксер не пострадал и готовится к своему следующему бою, который состоится 5-го октября.

Украинский боксер Денис Беринчик во время возвращения из тренировочного лагеря в Карпатах попал в серьезное ДТП под Житомиром.

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Машина, в которой ехал Беринчик, слетела с дороги и перевернулась. Подробностей инцидента пока не сообщается. Сам боксер после аварии выложил видео в Stories на своей страничке в Instagram, в котором заверил фанатов, что его ближайший бой против Патрицио Лопеса Морено состоится.

В видео используется ненормативная лексика.

Кроме того, Денис опубликовал фото около перевернутого автомобиля.

Вашему вниманию также промо-ролик, опубликованный в преддверии вечера бокса в Броварах с участием Дениса Беринчика.