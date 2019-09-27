Беринчик угодил в серьезное ДТП
Украинский боксер Денис Беринчик во время возвращения из тренировочного лагеря в Карпатах попал в серьезное ДТП под Житомиром.
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Машина, в которой ехал Беринчик, слетела с дороги и перевернулась. Подробностей инцидента пока не сообщается. Сам боксер после аварии выложил видео в Stories на своей страничке в Instagram, в котором заверил фанатов, что его ближайший бой против Патрицио Лопеса Морено состоится.
В видео используется ненормативная лексика.
Денис Беринчик @berinchyk возвращаясь в Киев с тренировочного лагеря, попал в серьезное #ДТП , бой 5 октября под угрозой срыва . Друзья, буду держать вас в курсе . . @time_boxing_ua #дтп #berinchykmoreno #Usyk #Klitschko #beleniuk #greatest #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews360
Кроме того, Денис опубликовал фото около перевернутого автомобиля.
Вашему вниманию также промо-ролик, опубликованный в преддверии вечера бокса в Броварах с участием Дениса Беринчика.
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