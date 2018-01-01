Спенс и Портер прошли традиционную церемонию взвешивания

Эррол Спенс и Шон Портер проведут объединительный бой.

В субботу, 28-го сентября, в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер бокса, в главном бою которого встретятся чемпион мира в полуследнем весе по версии IBF Эррол Спенс и обладатель титула WBC в той же категории Шон Портер.

Накануне боксерского вечера боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Американские спортсмены показали одинаковый вес - 66.7 килограмм.

Также процедуру прошли и другие боксеры, который выйдут в ринг в Лос-Анджелесе. Так, чемпион WBC во втором полусреднем весе Энтони Дирелл, который проведет защиту своего пояса, показал одинаковый вес со своим соперником Дэвидом Бенавидесом - 76 килограмм.

Марио Барриос перевесил Батыра Ахмедова перед поединком за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе - 63,5 против 63,2 кг.

Хосесито Лопес оказался тяжелее Джона Молины, которым предстоит провести 10-раундовый бой в полусреднем весе - 66,5 против 66,3 кг.

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