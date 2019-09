Спенс и Портер прошли традиционную церемонию взвешивания

В субботу, 28-го сентября, в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер бокса, в главном бою которого встретятся чемпион мира в полуследнем весе по версии IBF Эррол Спенс и обладатель титула WBC в той же категории Шон Портер.

Накануне боксерского вечера боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Американские спортсмены показали одинаковый вес - 66.7 килограмм.

