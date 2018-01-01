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Спенс - Портер: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Эррол Спенс и Шон Портер проведут объединительный бой. Букмекеры определили фаворита этого поединка.
Спенс - Портер: прогноз букмекеров
Спенс - Портер: прогноз букмекеров
Boxing Scene

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс проведет объединительный бой с обладателем титула WBC Шоном Портером.

Поединок состоится в субботу, 28-го сентября, на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем бою являются действующий чемпион IBF, который уже 2,5 года владеет поясом.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Спенса с коэффициентом 1.11, а вот на триумф его соперника можно поставить с коэффициентом 6.50. Ничью здесь оценили в 23.00.

Специалисты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на победу Эррола с коэффициентом 1.11. Успех Портера эксперты оценили в 6.00, а ничью - в 23.00.

Схожие коэффициенты установили в конторе bet365: победа Спенса - 1.10, победа Портера - 7.00, ничья - 23.00.

Вашему вниманию также битва взглядов Эррола Спенса и Шона Портера.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, Шон Портер, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, IBF, WBC
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