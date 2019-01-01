Вечер бокса в Броварах с участием Беринчика: промо видео события

Денис Беринчик проведет защиту титула WBO International.

Вечер бокса в Броварах: промо видео K2 Promotions

В субботу, 5-го октября, в ТРЦ Терминал (Бровары) состоится боксерское шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.

Главным событием вечера станет поединок Дениса Беринчика с мексиканцем Патрисио Лопесом Морено. На кону будет стоять титул WBO International в легком весе, которым владеет украинец.

В андеркарте боксерского шоу Олег Малиновский встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло. Противостоять Дмитрию Митрофанову будет сербский боксер Новак Радулович.

Вашему вниманию промо боксерского шоу: