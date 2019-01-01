Вечер бокса в Броварах с участием Беринчика: промо видео события
Денис Беринчик проведет защиту титула WBO International.
В субботу, 5-го октября, в ТРЦ Терминал (Бровары) состоится боксерское шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.
Главным событием вечера станет поединок Дениса Беринчика с мексиканцем Патрисио Лопесом Морено. На кону будет стоять титул WBO International в легком весе, которым владеет украинец.
В андеркарте боксерского шоу Олег Малиновский встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло. Противостоять Дмитрию Митрофанову будет сербский боксер Новак Радулович.
Вашему вниманию промо боксерского шоу:
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