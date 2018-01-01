Тайсон: Я бы надрал задницу Мейвезеру в уличной драке

Легендарный боксер предположил победителя боя с Мейвезером.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон предположил, чтоб было если он бы встретился с Флойдом Мейвезером-младшим, на счету которого ни одного поражения в профессиональном боксе.

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“Я считаю, что в уличной драке надрал бы Флойду Мейвезеру задницу. Этот бой был бы неравным.

Однако, если бы я был такого же размера, как Флойд, и мы встретились бы на ринге, то он, возможно, победил бы меня по очкам.

Мейвезер обладает отличной техникой, которая хорошо сочетается с его стилем. Он великолепен в том, что делает“, - рассказал Тайсон в интервью для GQ Sports.

Майк Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед. В свою очередь, Мейвезер выиграл все 50 боев, в которых принимал участие.

Отметим, что Майк Тайсон сделал свой прогноз на бой Руис - Джошуа.