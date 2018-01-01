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Головкин: Хорошо помню Деревянченко еще со времен выступлений в любителях

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Казахстанский боксер считает, что украинец хорошо выглядит.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился своим мнением о своем будущем сопернике Сергее Деревянченко.

“Я хорошо помню Сергея еще со времен выступлений в любителях, когда он представлял Украину на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Спарринговали с ним в Германии. Потом он выступал в Казахстане в рамках Всемирной серии бокса. Он хорошо выглядит“, - цитирует Головкина BoxingScene.

Напомним, бой Деревянченко - Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке. На кону будет стоять пояс IBF в среднем весе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
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