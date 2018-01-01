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Отец Теофимо Лопеса: Мой сын станет абсолютным чемпионом в двух категориях

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Лопес хочет быстро покорить два дивизиона.
Теофим Лопес
Теофим Лопес
Getty Images

Отец и тренер Теофима Лопеса заявил, что его сын за три боя завоюет абсолютное чемпионство в двух весовых категориях.

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“Мы будем готовы к Комми, и это будет отличный бой. Я очень счастлив. Все складывается просто идеально для сына.

После абсолютного чемпионства в легком весе мы сразу же поднимемся в первый полусредний вес, где один из чемпионов уже будет владеть всеми поясами.

Так что мы станем абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях всего за три боя“, - приводит слова отца ESPN.

Напомним, что победитель боя Комми - Лопес встретиться с Василием Ломаченко.

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Теги: Теофимо Лопес, бокс
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