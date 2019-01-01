Победитель боя Комми - Лопес будет драться с Ломаченко

Президент Top Rank подтвердил информацию о возможных соперниках украинца.

Президент Top Rank Тодд Дюбоф подтвердил, что бой между чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми и Теофимо Лопеса, который претендует на пояс - состоится, как сообщает ESPN.

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“Это будет захватывающий поединок. Топовый Лопес будет противостоять настоящему крутому ветерану Ричарду Комми“, - заявил президент.

Победитель боя встретиться с Василием Ломаченко в первой половине 2020 года.

Отметим, что бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Напомним, что украинский боксер дал свой прогноз на предстоящий бой.