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Головкин: Альварес - никто, он просто боксер, у которого есть босс

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Казахстанский боксер сделал очередной выпад в сторону своего бывшего соперника.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал решение обладателя поясов WBC и WBA  Саулем Альвареса подняться в полутяжелой вес и сразиться за пояс WBO с россиянином Сергеем Ковалевым.

“У нас немного разные ситуации. Я - промоутер, Альварес - никто. Он просто боксер, у которого есть босс. Он будет делать только то, что скажет ему босс.

Я не хочу говорить об этой ситуации ситуации с этим “золотым мальчиком“. Сейчас меня полностью устраивает моя позиция“, - цитирует Головкина Boxing247.

Ранее Головкин сделал прогноз на бой Ковалев - Альварес, который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. 

Следующий бой Геннадия Головкина состоится 5 октября в Нью-Йорке. Его соперником будет украинец Сергей Деревянченко. На кону будет стоять пояс IBF в среднем весе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес
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