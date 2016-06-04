Гвоздик - Бетербиев: онлайн трансляция объединительного боя

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев проведут объединительный бой в полутяжелом весе. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

Украинский чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик и российский обладатель титула IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведут объединительный поединок. Бой состоится в ночь с 18-го на 19-е октября в Филадельфии (США).

Онлайн трансляция боя Гвоздик - Бетербиев будет доступна в этой новости 19-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, минимальное преимущество в этом противостоянии у Гвоздика. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу украинца с коэффициентом 1.70, в то время как триумф его соперника оценили в 2.15. На ничью можно поставить с коэффициентом 20.00.

Последние бои Гвоздика:

30.03.19. Александр Гвоздик - Дуду Нгумбу (ТКО5 в пользу Гвоздика)

01.12.18. Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон (КО11 в пользу Гвоздика)

17.03.2018 Александр Гвоздик - Мехди Амар (UD12 в пользу Гвоздика)

19.08.2017 Александр Гвоздик - Крэйг Бэйкер (TKO6 в пользу Гвоздика)

08.04.2017 Александр Гвоздик - Юниески Гонсалес (TKO3 в пользу Гвоздика)

Последние бои Бетербиева:

04.05.19. Артур Бетербиев - Радивое Калайджич (ТКО5 в пользу Бетербиева)

06.10.18. Артур Бетербиев - Каллум Джонсон (КО4 в пользу Бетербиева)

11.11.17. Артур Бетербиев - Энрико Келлинг (КО12 в пользу Бетербиева)

23.12.16. Артур Бетербиев - Исидро Ранони Прието (ТКО1 в пользу Бетербиева)

04.06.16. Артур Бетербиев - Эзекиэль Освальдо Мадерна (ТКО4 в пользу Бетербиева)