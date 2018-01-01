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Гвоздик - Бетербиев: прогноз и ставки букмекеров на объединительный бой

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Александр Гвоздик и Артур Бетербиев проведут объединительный бой в полутяжелом весе. Букмекеры определили фаворита в предстоящем поединке.
Гвоздик - Бетербиев: ставки букмекеров
Гвоздик - Бетербиев: ставки букмекеров
Getty Images

Украинский чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик и российский обладатель титула IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведут объединительный поединок. Бой состоится 18-го октября в Филадельфии (США).

По версии букмекеров, минимальное преимущество в этом противостоянии у Гвоздика. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу украинца с коэффициентом 1.70, в то время как триумф его соперника оценили в 2.15. На ничью можно поставить с коэффициентом 20.00.

Эксперты из Wiliam Hill считают, что у боксеров равные шансы на победу. Так, успех как Александра, так и Артура здесь оценили в 1.83. На ничью можно поставить с коэффициентом 26.00.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Гвоздик - Бетербиев, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, IBF, WBC, прогноз букмекеров, ставки на спорт, ставки букмекеров, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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