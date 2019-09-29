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Усик - Спонг: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе в бою против Тайрона Спонга. Букмекеры определили фаворита в предстоящем поединке.
Усик - Спонг: прогноз букмекеров
Усик - Спонг: прогноз букмекеров
Boxing Scene

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном бою в хэвивейте встретится с нидерландским боксером Тайроном Спонгом. Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1.03, в то время как триумф его соперника оценили в 12.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 30.00.

Эксперты из Wiliam Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на победу украинца с коэффициентом 1.02. Успех Спонга здесь оценили в 13.00, а ничью - в 51.00.

Похожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Усика - 1.03, победа Спонга - 12.00.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Усик - Спонг, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тайрон Спонг, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  29.09.2019, 17:17
Оценка:  +1
АК-47
Поставлю на Спонга 1000 $. Похую. Надеюсь, он накажет сепаратиста.
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