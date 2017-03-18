Усик - Спонг: онлайн трансляция боя

Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе в бою против Тайрона Спонга. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном бою в хэвивейте встретится с нидерландским боксером Тайроном Спонгом.

Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Онлайн трансляция боя Усик - Спонг будет доступна в этой новости 13-го октября ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1.03, в то время как триумф его соперника оценили в 12.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 30.00.

Последние бои Усика:

10.11.18. Александр Усик - Тони Беллью (КО8 в пользу Усика)

21.07.18. Александр Усик - Мурат Гассиев (UD12 в пользу Усика)

07.01.18. Александр Усик - Майрис Бриедис (MD12 в пользу Усика)

09.09.17. Александр Усик - Марко Хук (TKO10 в пользу Усика)

18.03.17. Александр Усик - Майкл Хантер (UD12 в пользу Усика)

Последние бои Спонга:

31.08.19. Тайрон Спонг - Хейсон Минда (КО2 в пользу Спонга)

21.12.18. Тайрон Спонг - Итало Переа (SD10 в пользу Спонга)

31.08.18. Тайрон Спонг - Сантандер Сильгадо (КО1 в пользу Спонга)

24.02.18. Тайрон Спонг - Карлос Аилтон Насименто (ТКО5 в пользу Спонга)

07.10.17. Тайрон Спонг - Серхио Рамирес (КО1 в пользу Спонга)