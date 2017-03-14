Головкин - Деревянченко: онлайн трансляция боя за титул IBF

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин проведут бой за вакантное чемпионство IBF. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.

Украинец Сергей Деревянченко проведет бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

Поединок состоится в ночь с 5-го на 6-е октября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden.

Онлайн трансляция боя Головкин - Деревянченко будет доступна в этой новости 6-го октября ориентировочно в 04:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, фаворитом этого поединка является боксер из Казахстана. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Головкина с коэффициентом 1.24, в то время как триумф Деревянченко оценили в 4.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 23.00.

Последние бои Головкина:

08.06.19. Геннадий Головкин - Стив Роллс (КО4 в пользу Головкина)

15.09.18. Геннадий Головкин - Сауль Альварес (MD12 в пользу Альвареса)

05.05.18. Геннадий Головкин - Ванес Мартиросян (КО2 в пользу Головкина)

16.09.17. Геннадий Головкин - Сауль Альварес (SD12 в пользу ничьей)

18.03.17. Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс (UD12 в пользу Головкина)

Последние бои Деревянченко:

13.04.19. Сергей Деревянченко - Джек Кулкай (UD12 в пользу Деревянченко)

27.10.18. Сергей Деревянченко - Дэниел Джейкобс (SD12 в пользу Джейкобса)

03.03.18. Сергей Деревянченко - Дашон Джонсон (RTD6 в пользу Деревянченко)

25.08.17. Сергей Деревянченко - Туреано Джонсон (ТКО12 в пользу Деревянченко)

14.03.17. Сергей Деревянченко - Кемал Рассел (ТКО5 в пользу Деревянченко)