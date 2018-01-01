Головкин - Деревянченко: прогноз и ставки букмекеров на бой за титул IBF

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин проведут бой за вакантное чемпионство IBF. Букмекеры определили фаворита в предстоящем поединке.

Украинец Сергей Деревянченко проведет бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

По версии букмекеров, фаворитом этого поединка является боксер из Казахстана. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Головкина с коэффициентом 1.24, в то время как триумф Деревянченко оценили в 4.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 23.00.

Эксперты из Wiliam Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на победу Головкина с коэффициентом 1.20. Успех украинца здесь оценили в 4.33, а ничью - в 23.00.

Похожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Головкина - 1.22, победа Деревянченко - 4.00.

Отметим, что бой состоится в субботу, 5-го октября, в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Головкин - Деревянченко, которая начнется 6-го октября ориентировочно в 4 часа утра.