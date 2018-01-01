Хэйни: У Ломаченко есть недостатки, которые я увидел в бою с Кэмпбеллом
Временный чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни прокомментировал свой возможный бой с обладателем титулов в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко.
“У Ломаченко есть недостатки, которые я увидел в бою с Кэмпбеллом, но не стоит делать выводов после одного боя. У любого боксера бой может пойти не по плану, ведь все мы - люди. Я понимаю это.
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Но, все же, Ломаченко в противостоянии с Кэмпбеллом не доминировал так, как делал это с другими боксерами. Я проанализировал его выступление, сделал выводы и могу извлечь из этого пользу.
Никто не знает, как в конечном итоге завершится тот или иной поединок. Мой бой с Ломаченко может состояться в любое время, и тогда мы посмотрим, чем все закончится“, - приводит слова Хэйни BoxingNews24.
Напомним, 13-го сентября Девин Хэйни выиграл у россиянина Заура Абдуллаева и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Василий Ломаченко.
Ранее сообщалось, что WBC примет решение по бою Ломаченко - Хэйни в октябре.
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