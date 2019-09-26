Майки Гарсия поделился ожиданиями от боя Ковалев - Альварес

По мнению именитого боксера, в поединке победит Сауль Альварес.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал своего фаворита в предстоящем титульном поединке между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

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“Думаю, что Альварес выбрал правильный бой, чтобы увеличить свое наследие в истории бокса. Подъем в весе - это всегда вызов. Мне кажется, что дни Ковалева - в прошлом, поэтому “Канело“ выбрал его. Я считаю, что мексиканец нокаутирует Ковалева.

Многие настаивают, что свою роль сыграет разница в габаритах, что Ковалев слишком крупный для Альвареса. Но я замечу, что Сауль становится лучше от боя к бою, а Ковалев стареет. Для Альвареса идеальное время, чтобы извлечь из этого пользу.

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Победа над авторитетным чемпионом полутяжелого веса поможет “Канело“. Еще раз скажу, что для Альвареса этот бой - идеальный вариант. Я считаю, что он победит Ковалева нокаутом“, - приводит слова Гарсии BoxingNews24.

Напомним, что бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

Ранее фаворита в этом поединке назвали Геннадий Головкин, Александр Гвоздик и Андре Уорд.