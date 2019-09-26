Россиянин Беспутин: Ломаченко - эпохальный, исторический боксер, как раньше был Али

Российский боксер высоко оценил талант украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Российский боксер Александр Беспутин, выступающий в полусреднем весе, поделился своим мнением о чемпионе мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василии Ломаченко.

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"В каждом виде спорта есть эпохальные люди. Вот Вася на данный момент - он эпохальный, исторический боксер. В свое время был Мохаммед Али, про него говорили, что он испортил поколение супертяжей, потому что он делал ставку на перемещения на ногах, а все хотели его копировать.

Сегодня Ломаченко на таком же высоком уровне. Только он делает заходы, еще какие-то вещи, которые никто не делает. Это его визитная карточка, до него не делали так. А теперь все сразу стали хотеть этому научиться", - рассказал Беспутин в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее украинский боксер Иван Редкач заявил, что Василий Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.