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Россиянин Беспутин: Ломаченко - эпохальный, исторический боксер, как раньше был Али

Комментариев: 2
Российский боксер высоко оценил талант украинского чемпиона Василия Ломаченко.
Александр Беспутин
Александр Беспутин
Getty Images

Российский боксер Александр Беспутин, выступающий в полусреднем весе, поделился своим мнением о чемпионе мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василии Ломаченко.

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"В каждом виде спорта есть эпохальные люди. Вот Вася на данный момент - он эпохальный, исторический боксер. В свое время был Мохаммед Али, про него говорили, что он испортил поколение супертяжей, потому что он делал ставку на перемещения на ногах, а все хотели его копировать.

Сегодня Ломаченко на таком же высоком уровне. Только он делает заходы, еще какие-то вещи, которые никто не делает. Это его визитная карточка, до него не делали так. А теперь все сразу стали хотеть этому научиться", - рассказал Беспутин в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее украинский боксер Иван Редкач заявил, что Василий Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Мохаммед Али
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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    26.09.2019, 10:05
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
какая классная фамилия БЕСПУТИН, супер!...))))))
Люблю_Украину    26.09.2019, 10:05
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Жалко только что вася не супертяж. Комариные бои все же не так зрелищны
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