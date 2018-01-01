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Тренер Головкина рассказал, как его подопечный отправит Деревянченко в нокаут

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Джонатон Бэнкс рассказал о подготовке своего подопечного к поединку против украинца.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Джонатан Бэнкс, тренер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО), рассказал о плане на бой своего подопечного против украинского боксера Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) за звание чемпиона мира по версии IBF.

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"Все знают, что Деревянченко всегда идет напролом, это не секрет для нас. Он уже шел в размен с Джейкобсом, но я сомневаюсь, что ему стоит поступать так в бою с Геннадием. Если Сергей пойдет в размен, то Головкин сразу нокаутирует его.

Мы не работаем над каким-то ударом, я добиваюсь того, чтобы Геннадий не заряжался на один нокаутирующий удар, а работал комбинациями", - приводит слова Головкина Boxing247.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5-го октября в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин представил проморолик к бою против украинца.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, Джонатан Бэнкс
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