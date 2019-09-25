Головкин сделал прогноз на бой Ковалев - Альварес

Бывший соперник "Канело" не смог выбрать фаворита в предстоящем противостоянии.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий бой обладателя титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с именитым средневесом Саулем Альваресом.

Читай также: Головкин: Альварес ужасен как в боксе, так и в бизнесе

В прошлом казахстанский боксер дважды встречался с “Канело“ в ринге, но в предстоящем бое мексиканца с россиянином Геннадий не сумел выбрать фаворита.

“Не знаю, победит ли Ковалев Альвареса. Невозможно сравнивать этих боксеров. Возможно, у них одинаковый вес, но Ковалев превосходит соперника в росте. Мне кажется, Саулю будет комфортно в этой весовой категории. Шансы на победу есть у обоих боксеров.

Читай также: Ковалев: Было бы хорошо, если бы бой с Альваресом состоялся на месяц позже

Думаю, что этот бой - хороший подарок для фанатов бокса. Это будет интересный поединок, а Ковалев сможет заработать много денег. Это отличная сделка для Сергея. Уверен, этот бой действительно поможет Ковалеву“, - цитирует Головкина BoxingNews24.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

Отметим, что Головкин в своем следующем бою встретится с украинцем Сергеем Деревянченко. Бой пройдет 5-го октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантное чемпионство IBF в среднем весе.