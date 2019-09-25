Кличко на вертолете отвез дочку в зоопарк под Киевом

Легендарный экс-чемпион мира решил отправиться вместе с дочерью в зоопарк.

Украинский экс-боксер Владимир Кличко провел выходной день вместе со своей дочерью Кайей-Евдокией в зоопарке XII месяцев, который находится в поселке Демидово под Киевом.

Владимир Кличко strana.ua

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Как сообщает издание Страна.ua, Кличко с 4-летней дочерью прилетели в зоопарк на вертолете. По территории парка Владимир гулял в сопровождении охраны, которая приехала в Демидово на автомобилях.

Вертолет, на котором прилетел Владимир Кличко strana.ua

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По информации источника, охрана просила других посетителей зоопарка не приближаться к Кличко, чтобы он мог спокойно погулять со своей дочерью и покормить животных. Произошло данное событие в воскресенье, 22-го сентября.

Владимир Кличко strana.ua

Напомним, что Кайя-Евдокия - дочь Кличко от его бывшей невесты, голливудской актрисы Хейден Панеттьери. Девочка родилась в 2014-м году.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ночью на доске для серфинга прокатился по Днепру.