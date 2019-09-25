Переключиться на мобильную версию

Кличко на вертолете отвез дочку в зоопарк под Киевом

Комментариев: 1
Легендарный экс-чемпион мира решил отправиться вместе с дочерью в зоопарк.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Украинский экс-боксер Владимир Кличко провел выходной день вместе со своей дочерью Кайей-Евдокией в зоопарке XII месяцев, который находится в поселке Демидово под Киевом.

Владимир Кличко
Владимир Кличко
strana.ua

Читай также: Кличко в США прошел курсы по управлению вертолетом

Как сообщает издание Страна.ua, Кличко с 4-летней дочерью прилетели в зоопарк на вертолете. По территории парка Владимир гулял в сопровождении охраны, которая приехала в Демидово на автомобилях. 

Вертолет, на котором прилетел Владимир Кличко
Вертолет, на котором прилетел Владимир Кличко
strana.ua

Читай также: Кличко: Я вру себе о возвращении в ринг, это мотивирует меня

По информации источника, охрана просила других посетителей зоопарка не приближаться к Кличко, чтобы он мог спокойно погулять со своей дочерью и покормить животных. Произошло данное событие в воскресенье, 22-го сентября.

Владимир Кличко
Владимир Кличко
strana.ua

Напомним, что Кайя-Евдокия - дочь Кличко от его бывшей невесты, голливудской актрисы Хейден Панеттьери. Девочка родилась в 2014-м году.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ночью на доске для серфинга прокатился по Днепру.

Поделись:
Теги: бокс, Владимир Кличко, семья, дочь, вертолет
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Kolyanich_K    25.09.2019, 19:10
Оценка:  +2
Kolyanich_K
дичь какая то..... не приближаться... Совсем приборзели
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь