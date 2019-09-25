Переключиться на мобильную версию

Экс-чемпион мира по боксу заявил, что Земля - плоская

Комментариев: 2
По мнению Карла Фроча, нет никаких доказательство того, что Земля - круглая.
Карл Фроч
Карл Фроч
Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказался по поводу формы нашей планеты Земля.

По мнению 42-летнего спортсмена, Земля - плоская, а фотографии NASA из космоса - фальшивые, и вводят в заблуждение все человечество.

“Земля плоская, это 100%. Я с полной уверенностью это заявляю. Нет никаких доказательств того, что Земля искривляется. Фейковой космическое агентство NASA использует компьютерные изображения, но они все разные.

Смотря на эти фотографии, я думаю: “Минутку, они же все, как из мультика“. Когда такой человек, как Ричард Брэнсон (британский бизнесмен, который инвестирует в космическим туризмом - прим.ред.) полетит в космос и будет выполнять чартерные полеты, чтобы мы увидели Землю, то тогда я поверю, что наша планета - шар“, - приводит слова Фроча Metro.

Ранее сообщалось, что именитый голкипер Икер Касильяс выразил сомнение, что американцы летали на Луну.

Поделись:
Теги: бокс, Карл Фроч, Земля, прикол, NASA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Мухоморище    25.09.2019, 18:32
Оценка:  0
Мухоморище
Удары по голове не проходят даром.
гость  (аноним)  25.09.2019, 18:27
Оценка:  0
гость
Треугольная, новая поправка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь