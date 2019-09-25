Экс-чемпион мира по боксу заявил, что Земля - плоская

По мнению Карла Фроча, нет никаких доказательство того, что Земля - круглая.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказался по поводу формы нашей планеты Земля.

По мнению 42-летнего спортсмена, Земля - плоская, а фотографии NASA из космоса - фальшивые, и вводят в заблуждение все человечество.

“Земля плоская, это 100%. Я с полной уверенностью это заявляю. Нет никаких доказательств того, что Земля искривляется. Фейковой космическое агентство NASA использует компьютерные изображения, но они все разные.

Смотря на эти фотографии, я думаю: “Минутку, они же все, как из мультика“. Когда такой человек, как Ричард Брэнсон (британский бизнесмен, который инвестирует в космическим туризмом - прим.ред.) полетит в космос и будет выполнять чартерные полеты, чтобы мы увидели Землю, то тогда я поверю, что наша планета - шар“, - приводит слова Фроча Metro.

Ранее сообщалось, что именитый голкипер Икер Касильяс выразил сомнение, что американцы летали на Луну.