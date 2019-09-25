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Усик: Особо нечего сказать о Спонге, но думаю, что это отличный дебют для меня

Комментариев: 1
Украинец активно готовится к своему первому поединку в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о своем сопернике в дебютном бою в хэвивейте - нидерландце Тайроне Спонге.

"Честно говоря, мне особо нечего сказать о Спонге. Пока что мы наблюдаем за ним и его поединками, изучаем его технику, нарабатываем свои комбинации.

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Спонг - пятый в рейтинге WBO, он выше, чем Такам, с которым я должен был драться. У Тайрона в графе поражений - 0. Думаю, что бой с ним - хороший дебют для меня в супертяжелом весе", - приводит слова Усика Matchroom Boxing.

Напомним, бой Усик - Спонг состоится в субботу, 12-го октября, в Чикаго (США).

Ранее сообщалось, сколько стоят билеты на этот поединок. Отмечалось, что на бое ожидается аншлаг.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тайрон Спонг, дебют, супертяжелый вес
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  25.09.2019, 17:28
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ВоблаВологда
Украинцы будут болеть за Спонга. Он объяснит сепаратисту, чей Крым. И будет лапоть что то мычать, как теленок, после нокаута, про скрепы, адиннарод, мыжебратья, Путин памаги, русских избивают)))).
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