Фьюри: Я словно на 3/4 вампир

Британский боксер готов к новым боям.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал на своей странице Instagram о состоянии здоровья после поединка с Отто Валлином. Напомним, что британец получил травму в бою против шведа.

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“Я чувствую себя совершенно фантастически. Рассечение заживает очень хорошо, словно я на 3/4 вампир. Я не помню, чтобы когда-то чувствовал себя лучше. Я очень счастлив, здоров, все хорошо.

Как всегда, я несу положительные эмоции для всех, кто испытывает трудности и нуждается сейчас в пинке. Позаботьтесь о себе. Выберите свой путь, пойдите в зал, делайте все, что позволяет вам чувствовать себя хорошо.

Говорят, что у меня зависимость от зала. Я полагаю, что так оно и есть. Я люблю тренироваться, обожаю ощущения, которые испытываю после хорошей тренировки“, - сказал Фьюри.

Отметим, что британцу наложили 47 швов после боя с Уаллином.

Ранее сообщалось, что реванш Уайлдер - Фьюри, запланированный на февраль 2020 года, могут перенести из-за рассечения британца.