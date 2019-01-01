Уайлдер: Бой Спенса и Портера - это столкновение стилей
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал свой прогноз на предстоящий бой Спенс-Портер.
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“Бой Эррола Спенса и Шона Портера - это столкновение стилей, что автоматически делает его высококлассным и зрелищным объединительным поединком.
Эррол попытается стать большой величиной своего дивизиона, так что я ожидаю от него потрясающее выступление. Шон будет наседать на своего соперника на протяжении 12-ти раундов, несмотря ни на что.
Эрролу еще не доводилось драться с таким боксером, что наполняет этот бой интригой. Но я все же считаю, что Спенс возьмет победу судейским решением. Я не верю в то, что ему удастся нокаутировать Шона“, - сказал Уайлдер для BoxingScene.
Напомним, что бой Спенс - Портер состоится 28-го сентября в Лос-Анджелесе.
Отметим, что Уайлдер свой бой проведет в феврале 2020 года.
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