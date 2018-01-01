Головкин: Альварес ужасен как в боксе, так и в бизнесе

Казахстанский боксер негативно высказался сторону мексиканца.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился мнением о своем бывшем сопернике Сауле Альваресе.

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“За последние годы я получил ценный опыт. Я знаю, что за человек Альварес и знаю промоутерскую компанию, с которой он сотрудничает. Посмотрите, у них даже сейчас все плохо. Все время происходят какие-то непонятные ситуации. Не хочу говорить о Сауле и всех этих грязных ситуациях. Это не мое дело.

Я не понимаю, кто может его поддерживать. Он ужасен в боксе, в бизнесе, во всем. Альварес показал свое истинное лицо, когда плохо отзывался о своем промоутере, матчмейкере и менеджере. Я не хочу даже говорить о нем“, - приводит слова Головкина Bad Left Hook.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился ничей раздельным решением судей. Реванш прошел 15 сентября 2018 года и закончился победой мексиканца.

Следующий бой Геннадия Головкина состоится 5 октября в Нью-Йорке. Его соперником будет украинец Сергей Деревянченко. На кону будет стоять пояс IBF в среднем весе.

Чемпион мира по версиям WBC и WBА в среднем весе Сауль Альварес, в свою очередь, проведет дебютный поединок в полутяжелом дивизионе против обладателя титула WBO Сергея Ковалева. Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.