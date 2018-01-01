Спенс: Я хочу нокаутировать Портера

Американец хочет закрыть рот критикам.

Обладатель титула IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс заявил, что хочет доказать критикам и скептикам, что они ошибаются в его способностях.

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“Я показал людям в бою против Майки Гарсии, что у меня отличные навыки бокса, 28-го сентября я собираюсь напомнить всем о своей силе.

Любой, кто сомневается во мне, просто мотивирует меня продолжать расти и работать еще усерднее. Они могут так же не верить в меня, но я собираюсь оставаться сосредоточенным и усердно тренирующимся.

Все, что я пообещал, я сделаю в бою. Хочу нокаутировать Портера 28-го сентября.

Я знаю, что есть некоторые слабости Шона, которые я могу использовать. Мы прилагаем все усилия, чтобы быть готовыми к любому стилю, который он привнесет. Я постараюсь сломать его ментально и добиться нокаута точным расчетом“, - рассказал Спенс в интервью BoxingScene.

Отметим, что Спенс жестко раскритиковал Портера.

Напомним, что бой Спенс - Портер состоится 28-го сентября в Лос-Анджелесе.