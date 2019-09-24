Кличко: Я не хочу спекулировать по поводу своего возвращения

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг.

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“Вернусь ли я на ринг? Я не знаю. Никто не знает.

Я тренируюсь каждое утро и лгу себе, что я собираюсь вернуться на ринг, и это сладкая ложь. Я просто наслаждаюсь собой и веду здоровой способ жизни. Я не хочу спекулировать по поводу этой темы“, - заявил Владимир Кличко в интервью BBC.

Украинский боксер также сделал свой прогноз на бой Джошуа - Руис.

“Я тоже проигрывал боксерам, которым не должен был проиграть. Думаю, Энтони был сам удивлен тем, что произошло в первом бою с Руисом.

Каждый может потерпеть неудачу, теперь ему необходимо показать характер, сделать все иначе и вернуться с большой победой. Надеюсь, он это сделает“, - сказал Кличко.

Отметим, что ранее Кличко уже говорил по поводу своего возвращения.

Напомним, что Тайсон Фьюри думал вызвать украинца на бой.