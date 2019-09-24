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Поветкни: Хотел бы драться с Тайсоном Фьюри

Комментариев: 2
Российский боксер хочет драться.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский боксер Александр Поветкин сказал, что готов встретиться с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

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“Хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и что я не хочу с ним драться. Но это не так.

А по поводу вызова Хантера, пусть организуют бой, я готов. Что касается сроков возвращения на ринг, то есть вероятность, что проведу бой до конца года“, - сказал Поветкина  для ТАСС. 

Ранее сообщалось, что российский боксер готов провести бой против супертяжев.

Отметим, что Хантер вызывал Поветкина на бой.

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Теги: Александр Поветкин, Тайсон Фьюри, Хантер, бокс
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  24.09.2019, 19:25
Оценка:  0
русский
Теперь за Поветкина болеет весь бомонд России, включая Сережу Пенкина и Сергея Лазарева, Алешенька же Панин, мечтает Саше дать отсосать. Гы, гы, гы.
русский  (аноним)  24.09.2019, 19:22
Оценка:  0
русский
После того, как Саша стал геем, отсосав член и подставив пуканчик пятерым парням из средней азии, витязь начал побеждать. Сначала Хьюи Фьюри, теперь Тайсон.
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