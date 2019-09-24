Поветкни: Хотел бы драться с Тайсоном Фьюри

Российский боксер хочет драться.

Российский боксер Александр Поветкин сказал, что готов встретиться с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

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“Хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и что я не хочу с ним драться. Но это не так.

А по поводу вызова Хантера, пусть организуют бой, я готов. Что касается сроков возвращения на ринг, то есть вероятность, что проведу бой до конца года“, - сказал Поветкина для ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский боксер готов провести бой против супертяжев.

Отметим, что Хантер вызывал Поветкина на бой.