Болгарский боксер выступил по чужим документам и скончался во время боя

Страшный эпизод произошел с боксером на ринге в Албании.

В городе Шкодер (Албания) состоялся вечер бокса, участие в котором принял местный боксер Арбит Мурджа и представитель Болгарии Иисус Величков.

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Как сообщает Boec.bg, болгарин выглядел достаточно плохо еще перед началом поединка и упал на ринг после не самых сильных ударов соперника. Медики, прибывшие на место, не сумели спасти Величкова и он скончался на месте.

По информации источника, позже выяснилось, что погибшим оказался не Величков, а его родственник Борис Станчев, который практиковал выступления под чужими документами с 2018 года.

Предположительно, смерть боксера наступила не в результате пропущенных ударов, а из-за причин, не связанных с боем.

Ранее сообщалось, что российский боксер умер во время тренировки.