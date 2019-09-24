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Ковалев: Люди не знают других чемпионов полутяжелого веса, кроме меня

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Российский боксер считает себя лучшим в полутяжелом дивизионе.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев считает себя лучшим в дивизионе, где он выступает.

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“Я - лучший в полутяжелом весе. Именно поэтому Альварес и выбрал меня. Я - самый известный боксер в дивизионе. Люди не знают других чемпионов, кроме меня.

Альварес всегда боксирует в одном стиле. Он уничтожает своих соперников, но я - Крашер, поэтому разрушу стратегию и план. Прогнозы давать не буду, посмотрим.

Поверьте мне, наш бой будет очень интересен. В ринге встретятся два боксера, которые психологически очень похожи. Ни он, ни я никогда не делаем ни шага назад.

Интересно, кто будет победителем. Увидим 2 ноября“, - заявил Ковалев в интервью SecondsOut.

Бой Альварес - Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. Ранее стало известно, сколько будут стоить билеты на поединок.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.09.2019, 13:17
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гость
пробитый бггг)) люди не знают клоунов типа тебя,ватное отребье
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