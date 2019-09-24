Ковалев: Люди не знают других чемпионов полутяжелого веса, кроме меня

Российский боксер считает себя лучшим в полутяжелом дивизионе.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев считает себя лучшим в дивизионе, где он выступает.

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“Я - лучший в полутяжелом весе. Именно поэтому Альварес и выбрал меня. Я - самый известный боксер в дивизионе. Люди не знают других чемпионов, кроме меня.

Альварес всегда боксирует в одном стиле. Он уничтожает своих соперников, но я - Крашер, поэтому разрушу стратегию и план. Прогнозы давать не буду, посмотрим.

Поверьте мне, наш бой будет очень интересен. В ринге встретятся два боксера, которые психологически очень похожи. Ни он, ни я никогда не делаем ни шага назад.

Интересно, кто будет победителем. Увидим 2 ноября“, - заявил Ковалев в интервью SecondsOut.

Бой Альварес - Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. Ранее стало известно, сколько будут стоить билеты на поединок.